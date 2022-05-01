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​Україна розірвала угоду з Росією щодо рибного господарства

"Війна Росії проти України докорінно змінила сферу дії зобов’язань, які підлягають виконанню".

​Україна розірвала угоду з Росією щодо рибного господарства
Фото: strana.ru

Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про денонсацію Угоди між урядом України та урядом РФ про співробітництво в галузі рибного господарства".

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що війна Росії проти України докорінно змінила сферу дії зобов’язань, які підлягають виконанню, відповідно до угоди від 24 вересня 1992 року між урядами України та росії про співробітництво в галузі рибного господарства.

"У таких умовах, передбачені Угодою цілі, зокрема в частині заходів з управління морських живими ресурсами, у межах економічних зон та континентального шельфу, знехтувані державою агресором, а інструменти для ïx досягнення не можуть бути реалізовані в подальшому", - зазначили в Мінагрополітики.

Нагадаємо, в кінці березня уряд ухвалив постанову "Про денонсацію угод в галузі освіти та науки з РФ". Також нещодавно Кабмін розірвав угоду між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленням від сплати податків. А ще - денонсував угоду про науково-технічну співпрацю.

22 березня Україна розірвала угоди з російськими авторськими організаціями.

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