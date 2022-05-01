Росія націлена на довготривалу окупацію Херсона - британська розвідка

Росія націлена на довготривалу окупацію Херсона. Про це повідомляє британська розвідка.

"Стійкий контроль над Херсоном та його транспортними зв'язками підвищить здатність Росії підтримувати своє просування на північ і захід та посилять контроль над Кримом", - йдеться у заяві.

На думку розвідників, про такий сценарій свідчить поява в місті проросійської адміністрації та її заяви про "неможливість" повернення в Україну та про перехід на російський рубль.

"Ці заяви, ймовірно, свідчать про намір Росії сформувати сильний політичний та економічний вплив у Херсоні у довгостроковій перспективі", - йдеться у щоденній доповіді розвідки.

Російські війська окупували Херсон 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона.

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня.

Президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум".