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Ми не бачимо військових ризиків для Молдови, - НАТО

Водночас можливі спроби дестабілізації країни.

Ми не бачимо військових ризиків для Молдови, - НАТО
Флаги ПМР и РФ, Тирасполь
Фото: Мирослава Заец / Gordonua.com

НАТО очікує подальших провокацій у Молдові та вважає, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки що немає. 

Про це в інтерв’ю румунському Digi24 сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, інформує "Європейська правда".  

"Ми не бачимо на цей час військових ризиків для Молдови чи Грузії - ще однієї країни під інтенсивним тиском РФ. Проте ми очікуємо провокацій, операцій під чужим прапором - не так з метою створити проблеми для Молдови, як для українських сил на заході країни і на Одещині", - сказав Джоане.

Водночас, додав він, можливі спроби дестабілізації Молдови.

За даними ГУР МО, Росія використовує боєприпаси сепаратистського регіону Молдови Придністровʼя для контрабанди зброї.

За наявною інформацією української розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території Придністровʼя. Увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки".

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.  

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність. Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку. 

Крім того, за даними розвідки, РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. 

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