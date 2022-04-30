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Байден не поїде на саміт G20 якщо там буде Путін, – Білий дім

Адміністрація США не бачить ознак, що Росія має намір конструктивно брати участь у дипломатії.

Байден не поїде на саміт G20 якщо там буде Путін, – Білий дім
Фото: EPA/UPG

Поки залишається в силі запрошення Володимира Путіна на зустріч Великої двадцятки, участь у саміті президента США Джо Байдена залишається під питанням. Про це заявила на брифінгу в Білому Домі його речниця Джен Псакі.

Прессекретарка нагадала, що президент США публічно висловив своє небажання бути одночасно із Путіним на саміті Великої двадцятки. "Наразі ми не бачимо ознак, що Росія має намір конструктивно брати участь у дипломатії", – зазначила Псакі.

"Ми розуміємо так (і ви, звичайно, могли б попросити підтвердження в Індонезії), що Путіна дійсно запросили ще перед початком вторгнення", – сказала прессекретар. Вона зазначила, що за шість місяців, які залишилися до саміту, ситуація може істотно зміниться, оскільки війна триває.

Псакі також зазначила, що адміністрація США вітає рішення Індонезії запросити на зустріч Великої двадцятки президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, голова Великої двадцятки (G20) та президент Індонезії Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті.

Сполучені Штати та їхні союзники розглядають можливість виключення Росії з G20, її місце прагне зайняти Польща. 

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