​ЄС ухвалить рішення щодо ембарго на російську нафту наступного тижня

Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС.

Країни Європейського Союзу, ймовірно, схвалять поетапне ембарго на російську нафту вже наступного тижня.

Про це з посиланням на свої джерела пише The New York Times.

Країнам ЄС знадобилося кілька тижнів, щоб узгодити параметри нафтових санкцій, інтенсивні переговори триватимуть у ці вихідні, у середу Європейська комісія передасть остаточну пропозицію представникам членів ЄС. Очікується, що остаточне рішення ухвалять до кінця наступного тижня.

Нафтове ембарго буде запроваджуватися поступово, ЄС при цьому спробує компенсувати відмову від російської нафти за рахунок збільшення імпорту з країн Перської затоки, Нігерії, Казахстану та Азербайджану.

Нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС. Пакет також включатиме санкції проти найбільшого російського банку, «Сбербанку», а також додаткові заходи проти високопоставлених росіян.

Росія є найбільшим постачальником нафти в ЄС, забезпечуючи близько чверті його річних потреб, що становить приблизно половину загального експорту Росії.

Нагадаємо, 26 квітня міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити купівлю російської нафти.

США заборонили імпорт російської нафти та газу ще 8 березня. Того ж дня Велика Британія оголосила, що припинить імпорт російської нафти до кінця року.