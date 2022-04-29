Лукашенко переконаний, що за диктатури більше порядку.

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, на зустрічі із жителями Гомельської області заявив, що країни Балтії не пропускають своїх громадян в Білорусь, щоб вони не бачили, як добре живуть білоруси.

За словами Лукашенка, у сусідніх країнах не вистачає солі, і винна у цьому демократія. Тому, за його словами, диктатура – краща.

"Та вони людей своїх не випускають у Білорусь. Чому? Тому що їдуть люди до нас купують сіль. У них немає солі! Великий, багатий Захід, а солі немає!", – сказав Лукашенко.

Він також заявив, що диктатура нібито сприяє порядку.

"Ну слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є за цієї диктатури", – резюмував Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявляв, що його єдиний друг, президент РФ Володимир Путін хоче, щоб Україна стала такою, як Білорусь, але "з певними нюансами".