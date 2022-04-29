Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ГоловнаСвіт

"Слава богу, що у нас диктатура", – Лукашенко пожалів Захід, де "немає солі"

Лукашенко переконаний, що за диктатури більше порядку.

"Слава богу, що у нас диктатура", – Лукашенко пожалів Захід, де "немає солі"
Фото: twitter.com/ekhokavkaza

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, на зустрічі із жителями Гомельської області заявив, що країни Балтії не пропускають своїх громадян в Білорусь, щоб вони не бачили, як добре живуть білоруси. 

За словами Лукашенка, у сусідніх країнах не вистачає солі, і винна у цьому демократія. Тому, за його словами, диктатура – краща.

"Та вони людей своїх не випускають у Білорусь. Чому? Тому що їдуть люди до нас купують сіль. У них немає солі! Великий, багатий Захід, а солі немає!", – сказав Лукашенко. 

Він також заявив, що диктатура нібито сприяє порядку.

"Ну слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є за цієї диктатури", – резюмував Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявляв, що його єдиний друг, президент РФ Володимир Путін хоче, щоб Україна стала такою, як Білорусь, але "з певними нюансами".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також