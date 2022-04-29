За останні чотири дні дислоковані в Балтії та Чорноморському регіоні винищувачі НАТО кілька разів піднімалися на перехоплення російських літаків поблизу повітряного простору країн-членів Альянсу.

Про це повідомила пресслужба командування повітряних сил НАТО.

Зазначається, що радари НАТО зафіксували декілька нерозпізнаних літаків над Балтійським і Чорним морем, починаючи з 26 квітня. Після цього Об’єднані центри управління повітряними операціями в Удемі (Німеччина) і Торрехоні (Іспанія) підняли винищувачі у відповідних регіонах для перехоплення та ідентифікації цих літаків.

Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

"Винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії у різний час, починаючи з вівторка, піднімали в повітря у Балтії для убезпечення повітряного простору союзників. У Чорноморському регіоні піднімали винищувачі швидкого реагування Румунії та Британії для ідентифікації невідомих об’єктів, що наближались до повітряного простору союзників", – повідомляють у командуванні повітряних сил НАТО.