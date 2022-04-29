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Британія відправить на навчання у Східну Європу 8 тисяч військових

Армія Великобританії також використає танки у спільних діях з НАТО та Об'єднаними експедиційними силами.

Британія відправить на навчання у Східну Європу 8 тисяч військових
Фото: EPA/UPG

Близько 8000 військовослужбовців армії Великої Британії візьмуть участь у масштабних навчаннях, які пройдуть по всій Східній Європі. Про це повідомляє The Guardian.

Навчання потрібні для відпрацювання боротьби з російською агресією в рамках одного з найбільших розгортань сил НАТО з часів холодної війни. 

Міноборони Великобританії заявило, що навчання давно планувалися і були посилені у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Цього літа десятки танків будуть перекинуті до країн від Фінляндії до Північної Македонії відповідно до оновлених планів.

До них приєднаються десятки тисяч військовослужбовців НАТО та Об'єднаних експедиційних сил, до яких належать Фінляндія та Швеція.

Очікується, що в період із квітня по червень розгортання Великобританії досягне піку, досягнувши близько 8000 осіб, що працюють у континентальній Європі.

"Безпека Європи ніколи не була більш важливою. На цих навчаннях наші війська об’єднаються із союзниками та партнерами по НАТО та Об’єднаних експедиційних силах, щоб продемонструвати солідарність і силу в одному з найбільших спільних розгортань з часів холодної війни", - заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Нагадаємо, раніше генерал НАТО Ширрефф висловив думку, що Захід має готуватися до війни з Росією, щоб стримати Путіна.

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