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ЄС може запровадити санкції проти ядерної галузі РФ, – Politico

Ініціативу готова підтримати Німеччина.

ЄС може запровадити санкції проти ядерної галузі РФ, – Politico
Фото: www.vietnamplus.vn

Європейський союз може запровадити санкції проти російської ядерної галузі. 

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, такі санкції готова підтримати Німеччина, найбільш же активно їх просували країни Балтії і Польща.

Багато депутатів Європарламенту також закликали включити російську ядерну галузь в санкції ЄС.

«Постпред Німеччини при ЄС в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що він не тільки згоден з нафтовими санкціями, а й активно підтримує поетапну відмову від нафти, а також заборону на російський уран», – цитує Politico неназваного європейського дипломата.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу, ймовірно, схвалять поетапне ембарго на російську нафту в рамках шостого пакета санкцій. Він також включатиме санкції проти найбільшого російського банку, «Сбербанку».

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