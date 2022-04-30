ЄС може запровадити санкції проти ядерної галузі РФ, – Politico

Ініціативу готова підтримати Німеччина.
Європейський союз може запровадити санкції проти російської ядерної галузі.
Про це повідомляє Politico.
За інформацією видання, такі санкції готова підтримати Німеччина, найбільш же активно їх просували країни Балтії і Польща.
Багато депутатів Європарламенту також закликали включити російську ядерну галузь в санкції ЄС.
«Постпред Німеччини при ЄС в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що він не тільки згоден з нафтовими санкціями, а й активно підтримує поетапну відмову від нафти, а також заборону на російський уран», – цитує Politico неназваного європейського дипломата.
Нагадаємо, країни Європейського Союзу, ймовірно, схвалять поетапне ембарго на російську нафту в рамках шостого пакета санкцій. Він також включатиме санкції проти найбільшого російського банку, «Сбербанку».