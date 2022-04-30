ЄС може запровадити санкції проти ядерної галузі РФ, – Politico

Європейський союз може запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, такі санкції готова підтримати Німеччина, найбільш же активно їх просували країни Балтії і Польща.

Багато депутатів Європарламенту також закликали включити російську ядерну галузь в санкції ЄС.

«Постпред Німеччини при ЄС в середу оголосив про нову позицію Берліна, заявивши, що він не тільки згоден з нафтовими санкціями, а й активно підтримує поетапну відмову від нафти, а також заборону на російський уран», – цитує Politico неназваного європейського дипломата.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу, ймовірно, схвалять поетапне ембарго на російську нафту в рамках шостого пакета санкцій. Він також включатиме санкції проти найбільшого російського банку, «Сбербанку».