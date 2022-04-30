9 травня Путін може оголосити мобілізацію, – Бен Воллес

Росія може використати святкування 9 травня, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для війни з Україною.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє «Укрінформ».

«Я думаю, Путін спробує відійти від своєї «спецоперації». Він готував поле, закладав основу для того, щоб можна було сказати: дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей, більше російського гарматного м'яса», – припустив міністр, додавши, що Путін може оголосити 9 травня мобілізацію росіян для війни.

«Я б не здивувався – у мене немає жодної інформації про це – якби він, можливо, зібрався оголосити в цей травневий день, що зараз вони перебувають у стані війни зі «світовими нацистами», і потрібна масова мобілізація російського народу», – зазначив Бен Воллес.

Він також назвав «жалюгідною спробою» приховування того факту, що російські генерали «відправили тисячі людей на смерть через свою некомпетентність, пихатість та его Путіна».

Міністр додав, що масова мобілізація російських резервістів стала б «визнанням провалу».

Бен Воллес також припустив, що росіяни вихвалятимуться захопленням Маріуполя, хоча й не мають повного контролю над містом.

Нагадаємо, раніше очільник оборонного відомства Великої Британії припустив, що Путін може спробувати закріпитися на тих територіях, які він захопив в Україні, і заглибитися, як «ракова пухлина», всередину країни.