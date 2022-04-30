На Сахаліні горить ГРЕС-2

Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

30 квітня на Сахаліні сталася пожежа на тепловій електростанції ГРЕС-2. Про це повідомляє РБК з посиланням на ТАСС.

Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. В даний час технологічний процес зупинений.

У компанії "Сахаліненерго" повідомляють, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.

Нагадаємо, за останні 10 днів у Бєлгородській області Росії спалахнув склад боєприпасів, у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі, у російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів", у Кінешмі горів один із найбільших у РФ хімічних заводів.