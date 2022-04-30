Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
ГоловнаСвіт

На Сахаліні горить ГРЕС-2

Вогонь перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

На Сахаліні горить ГРЕС-2
Фото: https://sakhalin.info/

30 квітня на Сахаліні сталася пожежа на тепловій електростанції ГРЕС-2. Про це повідомляє РБК з посиланням на ТАСС.

Рятувальники борються з вогнем, який перекинувся з турбінного відділення на покрівлю.

У ГУ МНС Росії Сахалінської області розповіли, що палаючу будівлю самостійно покинули 30 співробітників. В даний час технологічний процес зупинений.

У компанії "Сахаліненерго" повідомляють, що причиною пожежі стало відключення одного з турбогенераторів. Однак поки енергопостачання сахалінських споживачів все ще здійснюється. Постраждалих немає.

Нагадаємо, за останні 10 днів у Бєлгородській області Росії спалахнув склад боєприпасів, у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі, у російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів", у Кінешмі горів один із найбільших у РФ хімічних заводів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також