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У російському місті Брянськ горить нафтобаза

Велике полум'я видно з різних точок міста.

У російському місті Брянськ горить нафтобаза
Фото: скрін з відео

У російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомляє Cуспільне з посиланням на пресслужбу Головного управління МНС Росії у Брянській області. 

За попередніми даними, йдеться про нафтобазу "Дружба".

За даними відомства, пожежа спалахнула о 2:00 25 квітня за місцевим часом на території нафтобази у Фокінському районі Брянська. На місце виїхали пожежно-рятувальні розрахунки.

За попередніми даними, пожежа могла статися у резервуарах з паливно-мастильними матеріалами або паливом стратегічного призначення, а також на території силового відомства, що розташоване по сусідству.

Telegram-канал Mash повідомляє, горить об'єкт у районі нафтобази "Дружба". Велике полум'я видно з різних точок міста. 

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