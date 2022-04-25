У російському місті Брянськ горить нафтобаза

У російському місті Брянськ спалахнула пожежа на нафтобазі. Про це повідомляє Cуспільне з посиланням на пресслужбу Головного управління МНС Росії у Брянській області.

За попередніми даними, йдеться про нафтобазу "Дружба".

За даними відомства, пожежа спалахнула о 2:00 25 квітня за місцевим часом на території нафтобази у Фокінському районі Брянська. На місце виїхали пожежно-рятувальні розрахунки.

За попередніми даними, пожежа могла статися у резервуарах з паливно-мастильними матеріалами або паливом стратегічного призначення, а також на території силового відомства, що розташоване по сусідству.

Telegram-канал Mash повідомляє, горить об'єкт у районі нафтобази "Дружба". Велике полум'я видно з різних точок міста.