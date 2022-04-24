"Ми не заспокоїмось, поки Путін не зазнає поразки, а Україна - не переможе", - Трасс

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс висловила свою підтримку Україні, яка бореться з військвим вторгненням Росії.

Вона наголосила, що наразі вже третій місяць триває війна РФ проти українського народу. Однак, Британія завжди допомогатиме та підтримуватиме Україну.

"Триває третій місяць незаконної війни Путіна проти України. Росія робить жахливі звірства, включаючи напади на безневинних цивільних осіб та дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає поразки, а Україна не переможе", - написала Трасс у своєму Twitter.

We are now entering the 3rd month of Putin’s illegal war on Ukraine.



Russia has perpetrated appalling atrocities including attacks on innocent civilians and children in Odessa and the siege of Mariupol.



We will not rest until Putin fails and Ukraine prevails. 🇬🇧 🇺🇦 — Liz Truss (@trussliz) April 24, 2022

Нагадаємо, раніше Трасс заявила, що санкції проти російських олігархів, запроваджені через військове вторгнення РФ в Україну, ніколи не будуть зняті. Вона наголосила, що Захід має взяти урок з того, що він не зробив достатньо для стримування Росії з часів Холодної війни.