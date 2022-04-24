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Патріарх Варфоломій на Великодній службі закликав розблокувати гумкоридори до Маріуполя

Він також закликав до негайного припинення війни РФ проти України.

Патріарх Варфоломій на Великодній службі закликав розблокувати гумкоридори до Маріуполя
Фото: EPA/UPG

Вселенський Патріарх Варфоломій у своїй проповіді після святкового Великоднього богослужіння закликав розблокувати гуманітарні коридори в міста України, а також до здійснення евакуації громадян в оточеному військами РФ Маріуполі. Про це повідомляє Укрінформ.

Варфоломій закликав до негайного припинення війни РФ проти нашої країни, яка підриває людську гідність і є провокаційним порушенням заповіді Господньої про любов до ближнього.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною і в усіх куточках землі, де панує насильство і порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цей Великдень стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів в дійсно безпечні райони для тисяч людей, оточених в Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок і великої кількості дітей. Те ж стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", - сказав Вселенський Патріарх.

Служба відбулася на території Вселенського Патріархату в Стамбулі, після якої Владика звернувся з проповіддю до християн і привітав з Великоднем, а також висловився про ситуацію в Україні зі словами підтримки.

Нагадаємо, до Одеси прибув Благодатний вогонь з Єрусалиму.

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