Патріарх Варфоломій на Великодній службі закликав розблокувати гумкоридори до Маріуполя

Він також закликав до негайного припинення війни РФ проти України.

Вселенський Патріарх Варфоломій у своїй проповіді після святкового Великоднього богослужіння закликав розблокувати гуманітарні коридори в міста України, а також до здійснення евакуації громадян в оточеному військами РФ Маріуполі. Про це повідомляє Укрінформ.

Варфоломій закликав до негайного припинення війни РФ проти нашої країни, яка підриває людську гідність і є провокаційним порушенням заповіді Господньої про любов до ближнього.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною і в усіх куточках землі, де панує насильство і порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цей Великдень стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів в дійсно безпечні райони для тисяч людей, оточених в Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок і великої кількості дітей. Те ж стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", - сказав Вселенський Патріарх.

Служба відбулася на території Вселенського Патріархату в Стамбулі, після якої Владика звернувся з проповіддю до християн і привітав з Великоднем, а також висловився про ситуацію в Україні зі словами підтримки.

Нагадаємо, до Одеси прибув Благодатний вогонь з Єрусалиму.