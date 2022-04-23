Шмигаль обговорив із головою МВФ подальшу допомогу Україні

Прем'єр подякував за створення спеціального рахунку для надання додаткової допомоги Україні від держав-членів Фонду на двосторонній основі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Вашингтоні обговорив із директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою питання подальшої допомоги Україні в короткостроковій перспективі та питання довгострокового відновлення.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Шмигаль зауважив, що МВФ одним із перших надав Україні суттєву фінансову підтримку в розмірі 1,4 млрд доларів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Високо цінуємо рішення про створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ для надання додаткової допомоги Україні від держав-членів Фонду на двосторонній основі", - наголосив прем'єр.

Шмигаль подякував пані Георгієвій за позицію МВФ стосовного того, що допомога Україні для фінансування бюджетного дефіциту має бути переважно грантовою, а не кредитною.

Нагадаємо, в березні МВФ надав екстрену позику в розмірі 1,4 мільярда доларів для України.

17 квітня голова МВФ за результатами телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським вказала на необхідність постійної економічної підтримки України.

21 квітня Ш+Георгієва наголосила, що Україні потрібно 5 мільярдів доларів на місяць, щоб зберегти економіку на плаву. У своєму прогнозі світової економіки МВФ прогнозує, що економіка України скоротиться на 35% цього року. І навіть якщо війна скоро закінчиться, вже завданий збиток серйозно зашкодить економічній діяльності країни на багато років вперед.