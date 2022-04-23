ВООЗ повідомила про 162 атаки на медзаклади в Україні з моменту вторгнення Росії

З 24 лютого по 16 квітня 52 особи отримали поранення та 73 особи загинули.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про щонайменше 162 атаки на медичні установи в Україні з початку війни, що її розв'язала Росія в Україні. Про це повідомляє телеканал CNN.

«Атаки на заклади охорони здоров'я порушують міжнародне право та загрожують життю. Медичні працівники, лікарні та машини швидкої допомоги НІКОЛИ не повинні ставати мішенями», - написала ВООЗ.

За даними ВООЗ, наапади відбулися в період з 24 лютого по 16 квітня, внаслідок чого 52 особи отримали поранення та 73 особи загинули. Вони були націлені на медичні установи, транспорт, персонал, пацієнтів, матеріали та склади.

Д-р Ханс Генрі Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі, заявив, що організація працює над тим, щоб ліки та медичні товари доставлялися до міст і селищ по всій Україні, незважаючи на напади.