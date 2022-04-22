Путін прийме генерального секретаря ООН Гутерріша у Москві 26 квітня

Президент Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Москві 26 квітня.

Про це пише BBC з посиланням на прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова.

Видання зазначає, що 20 квітня прес-секретар ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що Гутерріш надіслав листи президентам Росії та України з проханням терміново прийняти його у Москві та Києві відповідно.

“Генеральний секретар заявив, що в цей час, що загрожує великою небезпекою і великими наслідками, він хотів би обговорити термінові кроки щодо досягнення миру в Україні, а також майбутнє багатосторонньої дипломатії, заснованої на Статуті ООН та міжнародному праві”, – заявив тоді Дюжаррик.

Нагадаємо, український постійний представник при ООН Сергій Кислиця заявив, що після 24 лютого, першого дня вторгення Росії в Україну з генсеком Гутеррешем у Москві перестали розмовляти.

Цього тижня генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав організувати "Великоднє перемир'я", припинити кровопролиття та "відкрити вікно для діалогу та миру". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію почути генсека ООН і зреагувати на його пропозицію.

Однак Росія відмовилася від "Великоднього перемир'я", а керівництво країни-агресорки пояснило заклик "бажанням київських націоналістів отримати передишку" та "розпустити більше фейків про російських солдатів".