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Шарль Мішель зідзвонився з Путіним та закликав його до прямих переговорів із Зеленським

Президент РФ сказав, що згоден на це, якщо поточні обговорення між країнами "принесуть конкретні результати". 

Шарль Мішель зідзвонився з Путіним та закликав його до прямих переговорів із Зеленським
Фото: EPA/UPG

Президент Євроради Шарль Мішель 22 квітня провів телефонну розмову з Путіним. Він закликав президента РФ напряму взаємодіяти з президентом України Володимиром Зеленським, пише The Guardian із посиланням на представника ЄС. 

За його словами, Мішель недвозначно підкреслив неприйнятність війни Росії проти України та докладно виклав суть санкцій. 

Він також закликав РФ до Великодневого перемирʼя та створення безпечного коридору для людей з міст у облозі, які Маріуполь.

У викладі розмови від Кремля зазначено, що Путін згоден на прямі перемовини з Зеленським, тільки якщо поточні обговорення між країнами "принесуть конкретні результати". 

Нагадаємо, цього тижня Шарль Мішель був із візитом у Києві. Він також зʼїздив у понищену російськими окупантами Бородянку.

З Путіним із західних лідерів після повномасштабного вторгнення в Україну майже ніхто не зустрічається і не проводить дзвінків. Першим візітером став канцлер Австрії Карл Нехаммер. Він закликав Путіна припинити війну і сказав, що провів "прямі і жорсткі" перемовини.

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