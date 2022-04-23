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Генсек ООН Гутерреш прилетить в Україну для зустрічі із Зеленським

Перемовини відбудуться після візиту генсека до Москви.

Генсек ООН Гутерреш прилетить в Україну для зустрічі із Зеленським
Антониу Гутерреш
Фото: facebook/António Guterres

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 28 квітня приїде в Україну для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба організації. 

"Генеральний секретар відвідає Україну наступного тижня. Він буде прийнятий президентом Володимиром Зеленським 28 квітня", — йдеться у повідомленні.

Також Гутерреш зустрінеться із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та співробітниками агентств ООН, щоб обговорити розширення гуманітарної допомоги Україні.

Раніше стало відомо, що 26 квітня Гутерреш приїздить до Москви, щоби там провести зустріч із Путіним та Лавровим. 

Росія вирішила не відводити ООН та її Генеральному секретареві Антоніу Гутеррешу жодної ролі у вирішенні війни в Україні. Так було і до повномасштабного вторгнення і є зараз, заявив український постійний представник при ООН Сергій Кислиця в інтервʼю LB.ua. Після 24 лютого з генсеком Гутеррешем у Москві перестали розмовляти, повідомив дипломат. 

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