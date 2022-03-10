МВФ уже перерахував Україні 1,4 млрд доларів екстреної допомоги, – НБУ

Сьогодні Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд доларів за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у соцмережі Facebook.

“Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України”, – йдеться в повідомленні.

Остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.

Нагадаємо, сьогодні вночі Міжнародний валютний фонд затвердив надання $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні на тлі її боротьби з військовим вторгненням Російської Федерації.

Раніше голова НБУ Кирило Шевченко звернувся до МВФ з пропозицією обмежити РФ у доступі до ресурсів Фонду. Також Україна просить країни G7 виключити Росію та Білорусь із МВФ та організацій Світового банку.