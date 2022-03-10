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МВФ уже перерахував Україні 1,4 млрд доларів екстреної допомоги, – НБУ

Кошти надійшли за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument.

Сьогодні Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 1,4 млрд доларів за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко у соцмережі Facebook.

“Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України”, – йдеться в повідомленні.

Остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.

Нагадаємо, сьогодні вночі Міжнародний валютний фонд затвердив надання $1,4 млрд термінової фінансової допомоги Україні на тлі її боротьби з військовим вторгненням Російської Федерації.

Раніше голова НБУ Кирило Шевченко звернувся до МВФ з пропозицією обмежити РФ у доступі до ресурсів Фонду. Також Україна просить країни G7 виключити Росію та Білорусь із МВФ та організацій Світового банку. 

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