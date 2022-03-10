Усі українські АЕС працюють, радіаційний фон у межах норми, – Енергоатом

Запорізька атомна та місто Енергодар уже шість діб перебувають під контролем російських військових формувань.

НАЕК "Енергоатом" оприлюднила інформацію про роботу українських атомних електростанцій. Станом на 11:00 10 березня 2022 року атомні електростанції України працюють стабільно.

Поточна потужність усіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на атомних станціях і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм, сказано в повідомленні.

Через агресію Росії Енергоатом посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

"Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем", – зазначають у компанії.

Запорізька АЕС та місто Енергодар уже шість діб перебувають під контролем російських військових формувань. Станом на ранок 10 березня на території станції перебуває 50 одиниць техніки ворога, близько 400 російських військових, багато вибухівки та зброї.

В Енергоатомі нагадали, що на всіх шести енергоблоках ЗАЕС працює український персонал, однак всі технічні питання керівництво станції вимушене погоджувати з окупантами. Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів.

"Усе це негативно впливає на роботу і ставить під загрозу ядерну та радіаційну безпеку. Аварія може статися будь-якої миті, і її наслідки непередбачувані", – наголошують в українській енергокомпанії.

Наразі в мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. 7 березня 2022 року через пошкодження під час обстрілу росіянами блочного трансформатора був виведений в аварійний ремонт енергоблок №6.

Змін радіаційного стану на майданчику ЗАЕС і прилеглих територіях не зафіксовано.

Залишаються відключеними через пошкодження дві високовольтні лінії 750 кВ – Запорізька та Південно-Донбаська.

Через фактичну блокаду Енергодара залишаються проблеми з пальним, постачанням продуктів харчування та ліків першої необхідності. Сьогодні планується друга спроба доставити гуманітарний вантаж у місто.