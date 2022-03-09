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Розпочалася евакуація жителів Енергодара до Запоріжжя, - ОП

У Полтавській області формується колона для евакуації із Сум.

З Енергодара до Запоріжжя вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в телеграмі.

За його словами, також у Полтавській області формується колона для евакуації із Сум, супровід якої здійснюватиме Український Червоний Хрест.

“Український Червоний Хрест супроводжуватиме евакуаційні колони і в Київській області”, - зазначив Тимошенко.

Як відомо, сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за такими маршрутами: Енергодар - Запоріжжя, Суми – Полтава, Ізюм - Лозова, Маріуполь - Запоріжжя, Волноваха - Покровськ, Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ.

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