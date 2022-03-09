Під Харковом українські військові розбили групу кадировців.
Про це написав у телеграмі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, оприлюднивши фото результатів бою.
“Днями під Харковом було розбито групу кадировців. А розповідали, що їх куля не бере!” – зазначив він.
Фото з місця бою оприлюднив також у своєму телеграм-каналі лідер харківського Нацкорпусу Костянтин Немічев.
“Останки кадировців після вчорашнього бою батальйону “АЗОВ Харків" в околицях міста”, – прокоментував він.
Нагадаємо, чеченські військові російської армії захопили психоневрологічний інтернат у місті Бородянка в Київській області.