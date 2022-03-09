"А розповідали, що їх куля не бере!” - заявив радник очільника МВС.

Під Харковом українські військові розбили групу кадировців.

Про це написав у телеграмі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, оприлюднивши фото результатів бою.

“Днями під Харковом було розбито групу кадировців. А розповідали, що їх куля не бере!” – зазначив він.

Фото з місця бою оприлюднив також у своєму телеграм-каналі лідер харківського Нацкорпусу Костянтин Немічев.

“Останки кадировців після вчорашнього бою батальйону “АЗОВ Харків" в околицях міста”, – прокоментував він.

Нагадаємо, чеченські військові російської армії захопили психоневрологічний інтернат у місті Бородянка в Київській області.