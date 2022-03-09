На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Харковом українські військові розбили групу кадировців

"А розповідали, що їх куля не бере!” - заявив радник очільника МВС.

Під Харковом українські військові розбили групу кадировців.

Про це написав у телеграмі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, оприлюднивши фото результатів бою.

“Днями під Харковом було розбито групу кадировців. А розповідали, що їх куля не бере!” – зазначив він.

Фото з місця бою оприлюднив також у своєму телеграм-каналі лідер харківського Нацкорпусу Костянтин Немічев.

“Останки кадировців після вчорашнього бою батальйону “АЗОВ Харків" в околицях міста”, – прокоментував він.

Нагадаємо, чеченські військові російської армії захопили психоневрологічний інтернат у місті Бородянка в Київській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також