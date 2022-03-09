Ворог уночі намагався зайти до Ірпеня і вдарив ракетами по Борисполю, – зведення від голів ОДА

Російська армія цієї ночі намагалася зайти до Ірпеня, але невдало – захисники відбили атаку. По Борисполю ввечері вдарили ракетами. Одну ракету знищили, одна влучила в технічне приміщення аеропорту. Є поранені.

За ніч в області було декілька тривог авіаударів, з гарячих точок Київщини готується евакуація. Про це йдеться в поширеному пресцентром ОПУ зведенні від обласних голів станом на 8-му ранку.

По Житомирській області ввечері та вночі було два авіаудари. В обласному центрі зруйнували гуртожиток, також влучили в одне підприємство міста – ця інформація уточнюється. Від ворожого бомбардування міста Малин загинули 9 людей, зруйновано приватні будинки.

У Запорізькій області ворог намагається відновити наступ, здійснює перегрупування військ. Основні зусилля окупантів зосереджено на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований.

За ніч і ранок були постійні повітряні тривоги в Чернігові, Ніжині, Остері, Десні. Оборонні бої на підступах до Чернігова. Вночі російська армія обстрілювала околиці Чернігова, за попередньою інформацією, були пожежі в 10 житлових будинках.

На Сумщині ніч минула тихо, окрім міста Охтирка та його району. Їх знову бомбардувала російська авіація, наразі немає зв'язку.

Усю ніч тривали перемовини щодо зеленого коридору із Сум, попередньо, його відкрили. Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно. 5 тисяч людей і 1 тисяча приватних автівок у безпеці. Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – наші жінки та діти, також іноземці з Індії, Китаю, Туреччини. Із Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надано прихисток.

Полтавщина – ніч була спокійною, вранці повітряна тривога в Лубнах.

У Донецькій області ситуація лишається складною. У Краматорську повітряна тривога. По Маріуполю гуманітарний вантаж не надійшов. Росіяни бомбили авіацією будівлю Червоного Хреста – міжнародного і нашого, українського. У місті немає нічого – води, електрики, газу, їжі, ліків.

Волноваха – стабільно погано. Там ідуть бої з ворогом, але Росії не вдалося її окупувати. Решта області більш-менш нормально. Лише в Новолуганському – обстріли, пошкоджено газогін, будинки. Про жертв ще не повідомляли – немає можливості обстежити.

Луганщина – обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної, пожежі в житловому секторі внаслідок влучення снарядів. Відсутній газ, частково вода та світло. Практично немає інтернету та зв'язку. Люди переходять на національний роумінг. Учора вдень був потужний обстріл Сєвєродонецька. 8 березня на вул. 8 Березня загинула цивільна людина.

Харків тримає оборону, активних наступальних дій не було, вночі була поодинока атака околиць міста з повітря. Упіймали ще одного диверсанта. Тривають бої в Ізюмі, у Чугуєві і Дергачах, є влучання снарядів у житлові будинки.

Закарпаття, Кіровоградщина, Волинь, Рівненщина, Вінниччина, Тернопільщина, Черкаси, Львівщина, Чернівці, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро – спокійно, Херсонщина, Хмельниччина – відносно спокійно, Миколаївщина тримає оборону.