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Дженніфер Еністон підтримала українських жінок у ситуації війни з Росією

Акторка також закликала надавати Україні допомогу й опублікувала перелік ресурсів, через які це можна зробити.

Дженніфер Еністон підтримала українських жінок у ситуації війни з Росією
Фото: instagram

Дженніфер Еністон висловила підтримку українським жінкам у ситуації війни з Росією. Про це акторка зробила допис у своєму інстаграмі.

"Я думаю про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як воїни, як матері, як організаторки, як опікунки біженців, як протестувальниці, як журналістки... Я хочу сказати цим жінкам, які ризикують життям в Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні, і весь світ стоїть за вами," - йдеться в дописі.

Акторка також закликала надавати Україні допомогу та надала перелік ресурсів, через які це можна зробити.

Нагадаємо, раніше британський рок-музикант Стінг виконав пісню на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами.

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