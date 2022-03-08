Після стабілізації ситуації в країні луганські музиканти зможуть виступати у Львівському органному залі.

Музиканти Луганської обласної філармонії евакуювались до Львова. Про це повідомили у Львівській міській раді.

З 2014 року вони працювали в місті Сєвєродонецьк, однак зараз були змушені втікати далі.

“Я хочу подякувати нашим колегам зі Львова, які запропонували нам допомогу у цей важкий для всієї країни час. Ми вже не вперше змушені евакуйовуватись – у 2014 році ми втікали з рідного окупованого Луганська до Сєвєродонецька, де на підконтрольній Україні території ми відновили роботу нашої філармонії. Зараз війна пішла далі. Ми відгукнулись на пропозицію львівських музикантів, і частина нашого колективу переїхала сюди”, – розповів керівник Луганської обласної філармонії Ігор Шаповалов.

На жаль, виїхати змогли не всі. “Сьогодні вранці нам вдалося зв’язатися із Сєвєродонецьком – пів міста накрило "градом". На щастя, наші музиканти всі живі, тому будуть намагатись виїхати сюди, до Львова”, – додав він.

Керівник управління культури Львівської міської ради Іван Остапович повідомив, що львівські та луганські музиканти вже почали працювати над кампанією бойкоту російських артистів за кордоном.

“Також ми організовуємо концерти за межами України на підтримку наших музикантів, які були змушені втікати з рідних домівок”, – сказав чиновник.

Остапович зазначив, що після стабілізації ситуації в країні луганські музиканти зможуть виступати у Львівському органному залі.