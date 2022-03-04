У Львові пам’ятки культурної спадщини убезпечують від можливих руйнувань.
Як повідомили у Львівській міськраді, йдеться насамперед про об’єкти ансамблю Світової спадщини ЮНЕСКО.
“Ці пам’ятки – універсальна світова цінність і перебувають під охороною ЮНЕСКО. Так, захисними екранами закривають унікальні вітражі, деякі з них демонтують. Захищають і окремі скульптури в центрі ансамблю ЮНЕСКО”, – зазначили у мерії.
Зокрема, їх обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами.
Частину унікальної сакральної пам’ятки – дерев’яного вівтаря «Голгофа» – вирішили демонтувати та перемістити до сховища.
Усі роботи виконують спільно з місцевими реставраторами.