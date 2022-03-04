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У Львові пам’ятки культурної спадщини убезпечують від можливих руйнувань, деякі демонтують

Йдеться насамперед про об’єкти ансамблю Світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото: скриншот

У Львові пам’ятки культурної спадщини убезпечують від можливих руйнувань.

Як повідомили у Львівській міськраді, йдеться насамперед про об’єкти ансамблю Світової спадщини ЮНЕСКО.

“Ці пам’ятки – універсальна світова цінність і перебувають під охороною ЮНЕСКО. Так, захисними екранами закривають унікальні вітражі, деякі з них демонтують. Захищають і окремі скульптури в центрі ансамблю ЮНЕСКО”, – зазначили у мерії. 

Зокрема, їх обгортають вогнетривкими та захисними матеріалами. 

Частину унікальної сакральної пам’ятки – дерев’яного вівтаря «Голгофа» – вирішили демонтувати та перемістити до сховища. 

Усі роботи виконують спільно з місцевими реставраторами.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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