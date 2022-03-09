Ще дві особи отримали травми.

Унаслідок учорашнього авіаудару окупантів по гуртожитку в Житомирі загинула людина.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Ще дві особи отримали травми.

“8 березня о 20:10 авіаудару зазнав гуртожиток. Рятувальниками ДСНС під час проведення пошуково-рятувальних робіт у будівлі гуртожитку виявлено одного загиблого, дві врятовані людини отримали травми”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше на території гуртожитку виникла пожежа. Наразі рятувальники продовжують гасіння окремих осередків пожежі на 2-му та 3-му поверхах гуртожитку.

Надається допомога мешканцям гуртожитку в евакуації майна з уцілілих приміщень.

На місці події працюють 5 одиниць техніки і 34 чоловіки особового складу.

Нагадаємо, після авіанальоту на місто Малин на Житомирщині загинули дві дитини 2021 року народження. Крім того, під завалами рятувальники виявили тіла трьох дорослих осіб.