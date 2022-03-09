У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Втрати ворога: 317 танків, 49 літаків, 81 гелікоптер, 12 тис. особового складу

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свіжі дані загальних втрат окупанта у період з 24 лютого до 9 травня 2022.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб, танків ‒ 317 од., бойових броньованих машин ‒ 1070 од., артилерійських систем – 120 од., РСЗВ – 56 од., засоби ППО – 28 од.,літаків – 49 од., гелікоптерів – 81 од., автомобільної техніки – 482 од., кораблі /катери – 3 од., цистерн з ПММ – 60, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Держспецзв'язку
Фото: Держспецзв'язку
Фото: Держспецзв'язку
Фото: Держспецзв'язку
Фото: Держспецзв'язку
Фото: Держспецзв'язку
Фото: Держспецзв'язку

Раніше Генштаб також повідомив, що угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, завдає вогневого ураження його наступальним угрупованням і стійко утримує визначені рубежі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також