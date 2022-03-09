Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив свіжі дані загальних втрат окупанта у період з 24 лютого до 9 травня 2022.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб, танків ‒ 317 од., бойових броньованих машин ‒ 1070 од., артилерійських систем – 120 од., РСЗВ – 56 од., засоби ППО – 28 од.,літаків – 49 од., гелікоптерів – 81 од., автомобільної техніки – 482 од., кораблі /катери – 3 од., цистерн з ПММ – 60, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Держспецзв'язку Фото: Держспецзв'язку Фото: Держспецзв'язку Фото: Держспецзв'язку Фото: Держспецзв'язку Фото: Держспецзв'язку Фото: Держспецзв'язку

Раніше Генштаб також повідомив, що угруповання сил і засобів оборони міста Києва відбиває наступ противника, завдає вогневого ураження його наступальним угрупованням і стійко утримує визначені рубежі.