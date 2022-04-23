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Окупанти могли використовувати у Маріуполі змішаний із хімікатами сльозогінний газ - США

Все це непокоїть американську сторону.

Окупанти могли використовувати у Маріуполі змішаний із хімікатами сльозогінний газ - США
Майкл Карпентер

Російські війська під час штурму Маріуполя могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні, передає Укрінформ. 

"Наразі ми вивчаємо повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь. Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - заявив він.

Він зазначив, що такий сценарій непокоїть американську сторону вже тривалий час, і нього вона неодноразово попереджала світ. "Зараз ми повинні терміново зібрати докази, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим воєнним злочином в Україні".

11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

Зазначається, що отруйну речовину скинули з російського безпілотника.

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