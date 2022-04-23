Туреччина закрила повітряний простір для літаків з Росії до Сирії, які направлялися за військовими

Заборона на перельоти через турецьку територію діє з квітня.

Туреччина закрила повітряний простір для цивільних та військових літаків, що прямують із Росії до Сирії. Про це міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу повідомив журналістам, пише Reuters з посиланням на державний телеканал TRT Haber.

"Ми закрили повітряний простір для російських військових літаків і навіть для цивільних літаків, які направляються в Сирії за солдатами", – заявив він.

За словами міністра, дозвіл діяв три місяці та закінчився у квітні, тож тепер польоти російських літаків через Туреччину припинилися.

Чавушоглу також стверджує, що якщо в перемовинах між Україною і РФ буде прогрес, то глава України Володимир Зеленський і президент РФ Путін домовились провести зустріч у Туреччині.

Нагадаємо, станом на середину березня Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмеймім" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу "Чкаловський" у Московській області.

Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати РФ 40 000 бойовиків. Українська розвідка повідомляла, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні в Україні на боці Росії як можливість подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу. За її даними, росіянам вдалось завербувати тисячі сирійців.

Вже наприкінці березня в ГУР Міноборони повідомили, що влада Сирії не виконує своїх попередніх обіцянок перед РФ щодо системного постачання найманців для російської армії.

У квітні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росії вдалося залучити безпосередньо до війни в Україні кількасот найманців із Сирії та Лівії – від 300 до 500, за його інформацією. При цьому частину з них наші захисники вже знищили в Луганській області.