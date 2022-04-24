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До Одеси прибув Благодатний вогонь

Всупереч зусиллям окупантів, святиню вдалось доставити з Єрусалиму.

До Одеси прибув Благодатний вогонь
Фото: t.me/trukhanovodessa

До Одеси прибув Благодатний вогонь, до якого жителі міста зможуть доторкнутися вже вранці. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Всупереч варварським діям окупантів, все ж вдалося доставити святиню з Єрусалиму на українську землю. Об'єднавшись в єдиній молитві, одесити будуть просити Господа про мир на нашій землі і перемогу України", - заявив Труханов.

Церемонія сходження Благодатного вогню пройшла в Єрусалимі в храмі Гробу Господнього. Цього року церемонію дозволили відвідати 4000 вірянам, у тому числі 1800 в самій церкві.

Нагадаємо, напередодні війська РФ обстріляли Одесу ракетами. Рятувальники виявили 5 убитих і 18 поранених українців.

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