До Одеси прибув Благодатний вогонь, до якого жителі міста зможуть доторкнутися вже вранці. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Всупереч варварським діям окупантів, все ж вдалося доставити святиню з Єрусалиму на українську землю. Об'єднавшись в єдиній молитві, одесити будуть просити Господа про мир на нашій землі і перемогу України", - заявив Труханов.

Церемонія сходження Благодатного вогню пройшла в Єрусалимі в храмі Гробу Господнього. Цього року церемонію дозволили відвідати 4000 вірянам, у тому числі 1800 в самій церкві.

Нагадаємо, напередодні війська РФ обстріляли Одесу ракетами. Рятувальники виявили 5 убитих і 18 поранених українців.