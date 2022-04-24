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Росія застрягла у дні, коли смерть торжествує, а Бога нібито немає, – Зеленський

Правда переможе будь-яку брехню, а зло буде покаране, переконаний президент. 

Це лише питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. 

Про це заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський. 

«Сьогодні для християн східного обряду була Велика субота. День між розп'яттям і воскресінням. Схоже, що Росія застрягла саме в такому дні. На роки. У дні, коли смерть торжествує, а Бога нібито немає, – сказав президент. – Але воскресіння буде. Життя переможе смерть. Правда переможе будь-яку брехню. А зло буде покаране. І Росії доведеться знову вивчити ці істини, це лише питання часу. Це лише питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. Це лише питання часу, коли ми зможемо повернути всіх депортованих українців додому. Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир».

Володимир Зеленський також закликав дотримуватися правил комендантської години у великодню ніч

«Але вже з п’ятої ранку зможете завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах. Там, де можливо провести службу. Прошу – тільки зранку, – зазначив він. – Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, які дають нам безпеку і цієї ночі перед Великоднем, і завжди. Які обороняють державу. Які виборюють для українців свободу».

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