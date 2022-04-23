​Україна хотіла б, щоб Папа Римський допоміг розблокувати гуманітарний коридор в Маріуполі, – Зеленський

Україна хотіла б, щоб Папа Римський Франциск долучився до порятунку людей на сході нашої держави, зокрема допоміг розблокувати гуманітарний коридор в Маріуполі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції.

«Зараз я дуже хотів би, щоб він приїхав. Щоб він підтримав наших людей на сході держави, хотів би, щоб він спробував розблокувати гуманітарні коридори до Маріуполя, – сказав президент. – Саме з таким проханням ми зверталися до нього. Є ті чи інші сигнали. Рано говорити, але ми очікуємо на нього, тому що в нього є саме та місія, місія від Бога, йому довіряє велика кількість людей».

Володимир Зеленський зазначив, Папа Римський підтримує Україну і засуджує російську агресію. Глава держави також нагадав, що звертався до Понтифіка по допомогу у звільненні з італійської в’язниці нацгвардійця Віталія Марківа.

Нагадаємо, цього тижня на запитання, чому він не їде в Україну, щоб де його чекають люди, Франциск відповів, що не може робити те, що «ставить під загрозу вищі цілі, якими є закінчення війни, перемир'я чи, принаймні, гуманітарний коридор».

Раніше командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка нині з «Азовом» захищає оточений Маріуполь, майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, закликавши його допомогти з евакуацією жителів міста і «врятувати їх від рук сатани».