Папа Франциск не зустрінеться з патріархом РПЦ Кирилом і не приїде до Києва, - ЗМІ

"Яка користь Папі Римському від поїздки до Києва, якщо наступного дня війна продовжиться?".

Папа Франциск повідомив, що запланована зустріч з російським патріархом Кирилом не відбудеться, повідомляє аргентинське видання La Nacion.

В інтерв'ю Понтифік зазначив, що зустріч з Кирилом була запланована на червень цього року в Єрусалимі. Але її довелося скасувати.

" ...Наша дипломатія розуміла, що зустріч цих двох у цей час може призвести до великої плутанини", - сказав Папа Франциск про себе і Кирила.

На запитання, чому він не їде в Україну, щоб де його чекають прості люди, Понтифік відповів, що не може робити те, що "ставить під загрозу вищі цілі, якими є закінчення війни, перемир'я чи, принаймні, гуманітарний коридор".

"Яка користь Папі Римському від поїздки до Києва, якщо наступного дня війна продовжиться?", - додав Франциск.

Нагадаємо, посол України при Святому престолі Андрій Юраш заявив - Україна очікує, що Росія призупинить бойові дії під час візиту Папи до Києва.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив думку, що "особистий візит Папи в Київ здатен вплинути на хід подій. Він додатково підкреслить, на чиєму боці цивілізація".