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Візит Папи в Київ здатен вплинути на хід подій і підкреслити, на чиєму боці цивілізація, - Єрмак

"Світло завжди перемагає темряву. А світло - це Україна, наші воїни та наш народ".

Візит Папи в Київ здатен вплинути на хід подій і підкреслити, на чиєму боці цивілізація, - Єрмак
Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "особистий візит Папи в Київ здатен вплинути на хід подій. Він додатково підкреслить, на чиєму боці цивілізація". 

Так глава ОП відреагував на інформацію видання Reuters, яке повідомило, що Папа Франциск розглядає можливість поїздки до столиці України. 

У своєму Facebook Єрмак написав, що "Москва тим часом демонструє, що у війні проти України для них немає нічого святого". 

"Світло завжди перемагає темряву. А світло - це Україна, наші воїни та наш народ", - додав глава Офісу президента.

Нагадаємо, 22 березня Президент Володимир Зеленський провів розмову з Папою Римським Франциском. Зеленський попросив главу Католицької церкви про посередництво в розблокуванні зелених коридорів для евакуації мирних мешканців з окупованих Росією територій.

25 березня, у день, коли католики відзначають свято Благовіщення, Папа Франциск разом із єпископами всієї Католицької церкви вперше оголосив молитву про посвячення і доручення України, Росії та всього людства Непорочному Серцю Богородиці.

1 квітня про українських біженців та їхню гуманітарну підтримку з Понтифіком говорив президент Польщі Анджей Дуда.

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