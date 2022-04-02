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Полонені росіянами нацгвардійці з Чорнобиля ймовірно перебувають у Смоленську та білоруському Брагіні, - "Енергоатом"

Українських бранців морять голодом, не дають води.

Полонені росіянами нацгвардійці з Чорнобиля ймовірно перебувають у Смоленську та білоруському Брагіні, - "Енергоатом"

Вивезені російськими окупантами з Чорнобильської АЕС бійці Національної гвардії України ймовірно перебувають на території Росії в Смоленську, а також у м. Брагін (Білорусь).

Про це повідомила у Telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".

У компанії зазначили, що інформацію про місце перебування полонених нацгвардійців повідомила дружина одного з них.

"За її інформацією, бранців морять голодом, не дають води. Крім того, нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все полонені потребують медичної допомоги, яка не надається. Це суттєве та грубе порушення Женевської Конвенції", - наголосили в "Енергоатомі".

В компанії зазначили, що сім'ї нацгвардійців "занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому".

Нагадаємо, окупанти, які 24 лютого захопили Чорнобильську АЕС та інші об’єкти в зоні відчуження, двома колонами вирушили 31 березня в бік українського кордону з Білоруссю. Наразі на станції залишається невелика кількість військових армії країни-агресора.

В "Енергоатомі" повідомили, що втікаючи з території ЧАЕС, російські військові забрали нацгвардіців, яких утримували у полоні з 24 лютого. 

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