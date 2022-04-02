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ЗСУ звільнили селище Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині

"Далі буде...", - додали в Оперативному командуванні "Північ".

ЗСУ звільнили селище Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині
Фото: Оперативне командування "Північ"

Українські військові звільнили селище Михайло-Коцюбинське Чернігівської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

Від селища до Чернігова - 20 кілометрів від Чернігова, а за 30 кілометрів починається кордон із Білоруссю, зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

В ОК "Північ" зауважили, що продовжать операцію з визволення українських населених пунктів від загарбника. "Далі буде...", - йдеться в повідомленні українського командування.

Нагадаємо, напередодні керівник Київської ОВА опублікував список звільнених від ворога населених пунктів. Зокрема, на Поліському напрямку відвоювали 11 населених пунктів, на Сіверському після відходу ворога українські військові взяли під контроль більш ніж десяток.

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