Голова Київської ОВА опублікував список звільнених від ворога населених пунктів

На Поліському напрямку відвоювали 11 населених пунктів, на Сіверському після відходу ворога взяли під контроль ще більше 10.

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк оприлюднив список звільнених від ворога населених пунктів Поліського та Сіверського напрямків.

Водночас він підкреслив, що росіяни готуються переміщувати свої резервні підрозділи Східного військового округу для ведення боїв на території України.

На Поліському напрямку підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Толокунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.

На Сіверському напрямку після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області. Крім того, українські захисники звільнили пʼять населених пунктів у Запорізькій область.