Серед російських солдатів зростає паніка через опромінення підрозділів РФ, які дислокувалися в Чорнобилі, - Генштаб

Триває блокада Путивля, що на Сумщині; місто оточене блокпостами ворога.

Серед особового складу армії РФ поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення підрозділів, які дислокувалися в Чорнобильській зоні.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", - повідомило українське командування.

Ситуація щодо російського вторгнення, за даними Генштабу, наступна:

на Сіверському напрямку триває переміщення російських підрозділів від українського державного кордону вглиб території Білорусі. Значна частина військової техніки - пошкоджена, її буксирують;

триває переміщення російських підрозділів від українського державного кордону вглиб території Білорусі. Значна частина військової техніки - пошкоджена, її буксирують; триває так звана "евакуація" цивільного автотранспорту , який росіяни викрали в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкові. Мародери російських окупаційних військ намагаються відправити своїм родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес-доставки СДЕК;

, який росіяни Мародери російських окупаційних військ намагаються відправити своїм родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес-доставки СДЕК; на Слобожанщині агресор заблокував виїзд із міста Буринь. В населеному пункті фіксують велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля на Сумщині. Місто оточене блокпостами ворога. А в селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї;

агресор заблокував виїзд із міста Буринь. В населеному пункті фіксують велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля на Сумщині. Місто оточене блокпостами ворога. А в селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї; на Донецькому напрямку Росія намагається заволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, несуть втрати;

Росія намагається заволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, несуть втрати; на Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед населення невизнаного Придністров’я поширюють чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої "ПМР" до участі у війні проти України;

обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед населення невизнаного Придністров’я поширюють чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої "ПМР" до участі у війні проти України; на Приморському напрямку окупаційні війська продовжують фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.

"Сили оборони продовжують нищити війська противника і звільняти українські території. Через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, в свою чергу, впливає на якість виконання ними поставлених завдань", - наголосили в Генштабі.