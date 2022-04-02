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Серед російських солдатів зростає паніка через опромінення підрозділів РФ, які дислокувалися в Чорнобилі, - Генштаб

Триває блокада Путивля, що на Сумщині; місто оточене блокпостами ворога.

Серед російських солдатів зростає паніка через опромінення підрозділів РФ, які дислокувалися в Чорнобилі, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Серед особового складу армії РФ поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення підрозділів, які дислокувалися в Чорнобильській зоні.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", - повідомило українське командування.

Ситуація щодо російського вторгнення, за даними Генштабу, наступна:

  • на Сіверському напрямку триває переміщення російських підрозділів від українського державного кордону вглиб території Білорусі. Значна частина військової техніки - пошкоджена, її  буксирують;
  • триває так звана "евакуація" цивільного автотранспорту, який росіяни викрали в Гостомелі, Ірпіні, Бучі та Іванкові. Мародери російських окупаційних військ намагаються відправити своїм родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес-доставки СДЕК;
  • на Слобожанщині агресор заблокував виїзд із міста Буринь. В населеному пункті фіксують велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля на Сумщині. Місто оточене блокпостами ворога. А в селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї;
  • на Донецькому напрямку Росія намагається заволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, несуть втрати;
  • на Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Серед населення невизнаного Придністров’я поширюють чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої "ПМР" до участі у війні проти України;
  • на Приморському напрямку окупаційні війська продовжують фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.

"Сили оборони продовжують нищити війська противника і  звільняти українські території. Через значні втрати особовий склад ворога деморалізований, що, в свою чергу, впливає на якість виконання ними поставлених завдань", - наголосили в Генштабі.

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