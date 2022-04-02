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​Уся Київська область звільнена від загарбників, – Маляр

Генштаб Збройних сил України опублікував відео з Гостомеля, Бучі, Ірпеня після звільнення від російських окупантів.

​Уся Київська область звільнена від загарбників, – Маляр
Ірпінь
Фото: Сухопутні війська ЗС України

Київська область звільнена від російських загарбників.

Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook

«Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область звільнені від загарбників», – написала вона.

На Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України опублікували відео з Гостомеля, Бучі, Ірпеня після звільнення від російських окупантів.

За повідомленням Нацполіції, полк спецпризначення "САФАРІ" почав зачистку Бучі від диверсантів і поплічників Росії.

Також сьогодні українські військові звільнили селище Михайло-Коцюбинське Чернігівської області.

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