​Уся Київська область звільнена від загарбників, – Маляр

Київська область звільнена від російських загарбників.
Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.
«Ірпінь, Буча, Гостомель і вся Київська область звільнені від загарбників», – написала вона.
На Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України опублікували відео з Гостомеля, Бучі, Ірпеня після звільнення від російських окупантів.
За повідомленням Нацполіції, полк спецпризначення "САФАРІ" почав зачистку Бучі від диверсантів і поплічників Росії.
Також сьогодні українські військові звільнили селище Михайло-Коцюбинське Чернігівської області.