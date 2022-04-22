Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Втрати ворога досягли 21 тисячі осіб особового складу
Втрати ворога досягли 21 тисячі осіб особового складу
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСвіт

США разом з Україною розслідують воєнні злочини Росії - генпрокурор

Вже відбувається процес збирання та збереження доказів. 

США разом з Україною розслідують воєнні злочини Росії - генпрокурор
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати співпрацюють із Україною в межах розслідування воєнних злочинів російських військових. Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

"Ми вже перебуваємо на зв’язку з генеральною прокуроркою України, і ми допомагаємо. Вони зібрали групу міжнародних союзників для допомоги, тож ми допомагаємо в збиранні доказів та в збереженні доказів, пов’язаних із імовірними воєнними злочинами", - заявив він.

Вашингтон раніше вже заявляв, що вважає Росію винною у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Зокрема державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що такий висновок ґрунтувався на "ретельному аналізі доступної інформації з відкритих і розвідувальних джерел".

Наприкінці лютого прокурор Карім Хан самостійно ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії російських військових він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства". Прокурор зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС», або «Суду»), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

Вже 42 країни звернулися до МКС на підтримку України. Генпрокурорка України Ірина венедіктова призначила своїм радником Говарда Моррісона, який 10 років був суддею суду в Гаазі. Він консультуватиме українську прокуратуру щодо воєнних злочинів РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також