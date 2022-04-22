США разом з Україною розслідують воєнні злочини Росії - генпрокурор

Сполучені Штати співпрацюють із Україною в межах розслідування воєнних злочинів російських військових. Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

"Ми вже перебуваємо на зв’язку з генеральною прокуроркою України, і ми допомагаємо. Вони зібрали групу міжнародних союзників для допомоги, тож ми допомагаємо в збиранні доказів та в збереженні доказів, пов’язаних із імовірними воєнними злочинами", - заявив він.

Вашингтон раніше вже заявляв, що вважає Росію винною у скоєнні воєнних злочинів в Україні. Зокрема державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що такий висновок ґрунтувався на "ретельному аналізі доступної інформації з відкритих і розвідувальних джерел".

Наприкінці лютого прокурор Карім Хан самостійно ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії російських військових він кваліфікує як "військові злочини" та "злочини проти людства". Прокурор зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС», або «Суду»), тому сама не може передати цю ситуацію до його офісу.

Вже 42 країни звернулися до МКС на підтримку України. Генпрокурорка України Ірина венедіктова призначила своїм радником Говарда Моррісона, який 10 років був суддею суду в Гаазі. Він консультуватиме українську прокуратуру щодо воєнних злочинів РФ.