У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСвіт

Україна очікує, що Росія призупинить бойові дії під час візиту Папи до Києва

Росія чинить тиск на Ватикан, щоб Папа не їхав до України.

Україна очікує, що Росія призупинить бойові дії під час візиту Папи до Києва
Посол України у Ватикані Андрій Юраш і Папа Римський Франциск
Фото: facebook.com/Andrii Yurash

Україна очікує, що Росія призупинить бойові дії під час візиту Папи до Києва. Про це після вручення вірчих грамот та розмови із Папою Франциском та вищими посадовими особами Ватикану заявив посол України при Святому престолі Андрій Юраш, передає Reuters.

"Ми обговорили багато питань порядку денного прямо зараз, в першу чергу можливий візит Його Святості в Україну. Я навів ще аргументи, чому це потрібно реалізувати якомога швидше і саме в цих умовах", - повідомив Юраш.

За його словами, якщо Росія зрозуміє, що Папа Римський поїде в Україну, то припинить бомбардування хоча б у центральній і північній частині. Юраш також заявив, що розуміє, що Росія чинить тиск на Ватикан, щоб Папа не здійснював візит в Україну.

Днями Папа Римський Франциск заявив, що не відмовляється від пропозиції поїхати в Україну, але не певен, що це станеться зараз. Причина – стан здоров’я понтифіка.

В Офісі президента переконані, що візит Папи в Київ здатен вплинути на перебіг подій і підкреслити, на чиєму боці цивілізація.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також