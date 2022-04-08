Росія чинить тиск на Ватикан, щоб Папа не їхав до України.

Україна очікує, що Росія призупинить бойові дії під час візиту Папи до Києва. Про це після вручення вірчих грамот та розмови із Папою Франциском та вищими посадовими особами Ватикану заявив посол України при Святому престолі Андрій Юраш, передає Reuters.

"Ми обговорили багато питань порядку денного прямо зараз, в першу чергу можливий візит Його Святості в Україну. Я навів ще аргументи, чому це потрібно реалізувати якомога швидше і саме в цих умовах", - повідомив Юраш.

За його словами, якщо Росія зрозуміє, що Папа Римський поїде в Україну, то припинить бомбардування хоча б у центральній і північній частині. Юраш також заявив, що розуміє, що Росія чинить тиск на Ватикан, щоб Папа не здійснював візит в Україну.

Днями Папа Римський Франциск заявив, що не відмовляється від пропозиції поїхати в Україну, але не певен, що це станеться зараз. Причина – стан здоров’я понтифіка.

В Офісі президента переконані, що візит Папи в Київ здатен вплинути на перебіг подій і підкреслити, на чиєму боці цивілізація.