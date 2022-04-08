За добу на Луганщині сталися 24 пожежі в житловому секторі. Про це повідомляє губернатор Луганщини Сергій Гайдай.

"Зранку ворог цілив по будинках в Гірському та Попасній, удень зосередив зусилля на Рубіжному, ввечері – на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Усі ці удари – по мирних жителях, по їх домівках. Росіяни лишають їх майна та, що найстрашніше, життя, а на фронті несуть втрати", - повідомляє Гайдай.

"Ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема, й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєверодонецька, Новотошківського, Попасної, Новозванівки.Поблизу Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, однак успіху не мали", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Луганщині і Донеччині відбито ще сім атак ворога – знищено чотири танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, збито один літак та чотири безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, учора Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини терміново евакуюватися: "ворог намагається відрізати всі можливі шляхи вивезення людей, і ці дні можуть бути останнім шансом залишити регіон".