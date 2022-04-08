У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу на Луганщині сталися 24 пожежі в житловому секторі

Ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру.

За добу на Луганщині сталися 24 пожежі в житловому секторі
Фото: t.me/luhanskaVTSA

За добу на Луганщині сталися 24 пожежі в житловому секторі. Про це повідомляє губернатор Луганщини Сергій Гайдай.

"Зранку ворог цілив по будинках в Гірському та Попасній, удень зосередив зусилля на Рубіжному, ввечері – на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Усі ці удари – по мирних жителях, по їх домівках. Росіяни лишають їх майна та, що найстрашніше, життя, а на фронті несуть втрати", - повідомляє Гайдай.

"Ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема, й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєверодонецька, Новотошківського, Попасної, Новозванівки.Поблизу Рубіжного, Попасної, Нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, однак успіху не мали", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Луганщині і Донеччині відбито ще сім атак ворога – знищено чотири танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, дві артилерійські системи, збито один літак та чотири безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, учора Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини терміново евакуюватися: "ворог намагається відрізати всі можливі шляхи вивезення людей, і ці дні можуть бути останнім шансом залишити регіон".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також