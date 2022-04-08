​Зеленський: "Російські військові використовують тіла убитих українців як декорації"

Президент наголосив, що це - окремий воєнний злочин, за який для кожного буде відповідальність.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що російські пропагандисти готують чергову провокацію, а окупаційні війська збирають тіла убитих українців, аби використати їх для пропагандистських сюжетів.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Надходить дедалі більше інформації про те, що російські пропагандисти готують, так би мовити, «дзеркальну відповідь» на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, - ніби це не російські військові їх убили, а нібито українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх. І можуть використати десь в інших місцях відповідно до розроблених пропагандистських сценаріїв", - сказав президент.

Він наголосив, що це - окремий воєнний злочин, за який для кожного з них буде відповідальність.

"Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це – окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність", - зазначив президент.

Зеленський також додав, що дедалі більше держав світу підтримують необхідність повного і прозорого розслідування всіх воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

"Кожне вбивство буде розкрите. Кожен з катів буде знайдений. Усі, хто вчиняв зґвалтування чи мародерство, будуть встановлені. Відповідальність – неминуча", - наголосив президент.