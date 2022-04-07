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Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
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ППО збиватиме російські літаки, які агресор спробує перекинути через Україну в Придністров'я, - Генштаб

Раніше стало відомо, що на аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому російських літаків.

ППО збиватиме російські літаки, які агресор спробує перекинути через Україну в Придністров'я, - Генштаб
Фото: defence-ua.com

Якщо Російська Федерація матиме намір перекинути свої військові літаки на територію Придністров’я (самопроголошеної придністровської молдавської республіки), повітряні цілі буде збивати українська ППО.

Як повідомляє "Укрінформ", таку позицію ЗСУ озвучив начальник управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - сказав Сеник.

Нагадаємо, 6 квітня в Генштабі ЗСУ повідомили, що не виключають використання території самопроголошеної ПМР для підтримки наступальної операції російських військ на Україну. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому російських літаків.

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