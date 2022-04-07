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Pink Floyd уперше за 28 років випустив нову пісню, присвячену Україні

У пісні використано семпл з вокалом Андрія Хливнюка. 

Pink Floyd уперше за 28 років випустив нову пісню, присвячену Україні
Фото: The Guardian

Гурт Pink Floyd уперше за 28 років випустив нову пісню. Трек присвячено Україні. Про це повідомляє видання "Апостроф" з посиланням на твіттер-акаунт гурту.

"Сьогодні опівночі Pink Floyd випустить нову пісню Hey Hey Rise Up, в якій до Девіда Гілмора і Ніка Мейсона приєднаються Гай Пратт і Нітін Соні, а також екстраординарний вокал Андрія Хливнюка з українського гурту "Бумбокс", - йдеться у повідомленні. 

Гітарист і вокаліст гурту Pink Floyd Девід Гілмор має невістку та онуків з України. Гілмор виступав наживо з "Бумбоксом" у 2015 році під час благодійного концерту в Лондоні. 

У новому треку Pink Floyd використали семпл з голосом Хливнюка з відео, де соліст "Бумбоксу" співає "Ой у лузі червона калина" біля київського Софійського собору. 

"Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування у зв'язку з цим мерзенним актом вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав. Всі доходи від пісні підуть на гуманітарну допомогу Україні", - йдеться у повідомленні Pink Floyd.

Нагадаємо, що лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку війни став у лави територіальної оборони Києва, потрапив під мінометний обстріл і зазнав поранення. Це сталося в суботу, 26 березня.

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