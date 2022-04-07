У РФ вирішили, що причиною вибуху на складі у Бєлгородській області стала ракета "Точка-У"

У Росії порушили кримінальну справу за фактом обстрілу українськими військовими території Бєлгородської області ракетами "Точка-У" наприкінці березня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на телеграм-канал Слідчого комітету РФ.

За інформацією СКР, справу порушено "стосовно невстановлених військовослужбовців Збройних сил України"… "у зв'язку з обстрілами українськими військовослужбовцями на території Бєлгородської області РФ", коли 29 березня близько 20:00 українські військовослужбовці, застосувавши тактичний ракетний комплекс "Точка-У", "здійснили з території Харківської області у напрямку Бєлгородської області щонайменше три пуски ракет", нібито "споряджених касетними елементами ураження".

Зазначається, що внаслідок інциденту вісім громадян РФ отримали поранення (кожному з постраждалих "завдано тяжкої шкоди здоров'ю"), пошкоджено 21 одиницю техніки, "внаслідок пожежі і подальших вибухів зруйновано склад, розгорнутий у місці тимчасової дислокації військової частини".

Нагадаємо, ввечері 29 березня біля російського міста Бєлгород було чутно серію вибухів. За повідомленнями у соціальних мережах, вибухали боєприпаси на складі. За повідомленнями російських ЗМІ, вибух стався у селі Червоний Жовтень. Серед місцевих мешканців, попередньо, жертв немає, однак поранень зазнали четверо військових.

Тоді в екстрених службах розповіли, що, за попередньою інформацією, причиною вибухів став людський фактор.

Віцепрем’єр України Ірина Верещук, коментуючи ситуацію, зазначила, що в Бєлгороді сталася самовільна детонація боєприпасів. "Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни", – наголосила українська урядовиця.

Удосвіта 1 квітня на нафтобазі у російському Бєлгороді за 40 км від кордону України загорілося вісім резервуарів, людей з прилеглої території довелося евакуювати. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що причиною пожежі на нафтобазі став удар із двох українських гелікоптерів, які нібито зайшли в повітряний простір Росії на малій висоті.

Українське Міноборони відхрестилося від вибуху на нафтобазі у Бєлгороді. Там висловили припущення, що вибух на нафтобазі "стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі Reuters не підтвердив і не спростував причетність ЗСУ до події. Глава МЗС зіслався на те, що не володіє військовою інформацією. Міноборони та Генштаб не відповіли на запити агентства про коментар.