​Росія завдала ракетного удару по шляхопроводу на Донеччині, - Камишін

Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із Слов’янська, Краматорська та Лимана.

Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ і Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз", - підкреслив Камишін.

Він додав, що в Слов'янську та Краматорську тимчасово заблокованими залишились три евакуаційні поїзди.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", - додав глава Укрзалізниці.

Нагадаємо, 6 квітня Росія обстріляла ракетами залізничну станцію на сході України.