Одеситів попросили не збиратися масово біля пам’ятних місць на честь визволителів міста 10 квітня

Одеситів попросили не збиратися масово біля пам’ятних місць на честь визволителів Одеси під час святкування Дня звільнення міста від фашистських загарбників ХХ сторіччя 10 квітня.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Одеської ОДА Максим Марченко.

“Наближається значуща для нас дата – День звільнення нашого героїчного міста від фашистських загарбників ХХ сторіччя. Щороку у цей день усі ми збиралися разом біля пам’ятних місць, аби віддати шану героям, які вибороли для нас, своїх нащадків, право жити у вільній країні, під мирним небом над головою. Хто б міг уявити, що в ХХІ сторіччі ми з вами будемо боронити наше місто від нової хвилі агресії, так званого, “руського миру”, – зазначив він.

Марченко попросив з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки. “Зараз вони, як ніколи, на часі. Спільною мудрістю і виваженістю ми разом здатні зруйнувати злочинні задуми і підступні плани окупантів”, – сказав очільник облдержадміністрації.

Він зауважив, що вшанування подвигу й звитяги визволителів рідного міста – в нашій пам’яті, в наших душах, наших серцях, в гарантії нашого майбуття в мирній і вільній країні.

Нагадаємо, 3 квітня ракетними ударами було пошкоджено Одеський нафтопереробний завод і нафтосховище. Люди не постраждали.