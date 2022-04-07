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Одеситів попросили не збиратися масово біля пам’ятних місць на честь визволителів міста 10 квітня

Голова ОДА закликав з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки.

Одеситів попросили не збиратися масово біля пам’ятних місць на честь визволителів міста 10 квітня
Фото: Вікіпедія

Одеситів попросили не збиратися масово біля пам’ятних місць на честь визволителів Одеси під час святкування Дня звільнення міста від фашистських загарбників ХХ сторіччя 10 квітня. 

Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Одеської ОДА Максим Марченко.

“Наближається значуща для нас дата – День звільнення нашого героїчного міста від фашистських загарбників ХХ сторіччя. Щороку у цей день усі ми збиралися разом біля пам’ятних місць, аби віддати шану героям, які вибороли для нас, своїх нащадків, право жити у вільній країні, під мирним небом над головою. Хто б міг уявити, що в ХХІ сторіччі ми з вами будемо боронити наше місто від нової хвилі агресії, так званого, “руського миру”, – зазначив він.

Марченко попросив з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки. “Зараз вони, як ніколи, на часі. Спільною мудрістю і виваженістю ми разом здатні зруйнувати злочинні задуми і підступні плани окупантів”, – сказав очільник облдержадміністрації.

Він зауважив, що вшанування подвигу й звитяги визволителів рідного міста – в нашій пам’яті, в наших душах, наших серцях, в гарантії нашого майбуття в мирній і вільній країні.

Нагадаємо, 3 квітня ракетними ударами було пошкоджено Одеський нафтопереробний завод і нафтосховище. Люди не постраждали.

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